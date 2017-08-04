Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnaud Desplechin’in yönetmen koltuğunda oturduğu “İsmail’in Hayaletleri” gerilimli hadiseleri merkezine alıyor. Filmin başrollerinde Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel ve Mathieu Amalric yer alıyor. Eşi tarafından terk edilen İsmail, yeni filminin senaryosunu hazırlamak için Sylvia ile şehir dışında yaşamaya başlar. Fakat eski eşi şoke eden bir şekilde İsmail’in dünyasına döner. İki kadının arasında kalan sinemacı, hem bununla mücadele edip hem de filmini bitirmeye çalışır.