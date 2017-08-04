Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hülya Evirgen Akçal, eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı yurt dışı hatıralarını “Göçmen Kuşlar Gibi: Üç Kıta, Beş Ülke” kitabında okuyucuyla buluşturdu. Nürnberg, Bağdat, New York, Helsinki, Stuttgart ve Bişkek şehirlerinde 33 yıla yayılmış göç serüvenini anlatan yazar, okuyucuya yalın dilli bir hatıra kitabı sunuyor. Akçal, Ürün Yayınları’ndan çıkan kitabında farklı ülke ve şehirlerin bambaşka atmosferlerinde yaşadığı acı tatlı hatıraları tüm samimiyetiyle anlatıyor. Çıkan bir yangında çocukluğuna ve genç-liğine dair her şeyi kaybeden Akçal, kitabın sonunda okuyucusuyla hatıralarından elinde kalan fotoğraf albümünü paylaşıyor.