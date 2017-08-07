Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı dillerden Türkçeye tercüme edilen edebiyat kitapları, önceki aylarda intihal (aşırma) tartışmalarının merkezindeydi. Şimdi de dilimize kazandırılan çocuk edebiyatı klasiklerinin, sığlaştırıldığı ortaya çıktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Kansu, akademik ekibiyle birlikte, 1923 - 2013 yılları arasında neşredilen 94 eserin tercümesini orijinalleriyle birlikte inceledi. TÜBİTAK destekli araştırmada ‘Define Adası’, ‘Siyah İnci’, ‘Orman Çocuğu’ gibi çocuk edebiyatı klasiklerinin İngilizceden Türkçeye yapılan bazı çevirilerinde tabiatla alakalı birçok kelimenin azaltıldığı, bazı kelimelerin de değiştirildiği tespit edildi. Kelimelerin aktarımını ölçen bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Yetkiner “Tercümesi yapılan çocuk edebiyatı kitaplarında başka kültürdeki tabiatla ilgili kelimelerin tam aktarımının yapılmadığını gördük. Orijinal eserlerdeki kelime çeşitliliği, çeviri eserlerde daha az. Bu tür tercihler, metnin egzotikliğini yitirmesine yol açıyor ve çocuk okurun başka kültürlerle tanışmasını engelliyor. Metinlerin değişikliğe uğramasıyla mesaj da kayboluyor” dedi.