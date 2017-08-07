Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda kazı ressamı olarak görev alan Aydın Erkuş, İstanbul Beyoğlu'nda Rum ve Osmanlı konutlarının restorasyon çalışmalarını yürüttüğünü, 2007 yılında Osman Hamdi Bey Konağı'nın restorasyon ve yenileme çalışmalarını yaptığını, 2007 yılından bu yana da mimari restorasyona yönelik kazı ressamlığı yaparak çizimleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarihi yapıları çizimlerle ayağa kaldırmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu belirten Akkuş, "Bu yapıları çizerken ve öyküleri ile bu çizimleri yaparken geçmişle yaşamış oluyorsunuz. Kendimi geçmişe bir yolculuk yapmış gibi hissediyorum. Yaptığım iş çok keyifli ve heyecanlı bir uğraş." dedi.

Stratonokeia Antik Kenti'nin çok önemli yapıları bünyesinde barındıran ve yaşayan bir kent olduğuna işaret eden Akkuş, "Burada rekonstrüksiyon çizimleri yapıyor ve restorasyona katkıda bulunuyorum. Çalışmalara daha çok restorasyon ve onarıma yönelik tamamlama çizimleri ile başlıyorum. Yaptığım çizimlere projede kullanılabilecek kadar ölçülerine dikkat ederek çalışıyorum." diye konuştu.

Antik kentteki tarihi hamamı, kazı alanlarında gün yüzüne çıkarılan evleri ve tarihi Şaban Ağa Camisi ile Osmanlı dönemi taş döşeli yolları çizdiğini anlatan Erkuş, çizimlerin bilimsel yayın ve sunumlarda da kullanıldığını belirtti.

Tarihi yapılara hayat vermeye çalışıyor

Çizimlere başlamadan önce eski yapıların resimlerine baktıklarını ayrıca kazı başkanı tarafından yapının dönemi konusunda kendisine bilgi verildiğini ifade eden Erkuş, bu bilgiler ışığında çizimleri gerçekleştirdiğini, döneme uygun yapıların yanına insanları da yerleştirdiğini söyledi.

Erkuş, çizimlerin de yapıların yanı sıra dönemin öykü ve insan tiplerini de yansıttığını kaydetti.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin kentin değişik noktalarında sergilenen çizimleri görünce yapılar ve kent hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Erkuş, yaptığı çizimlerde yapıları aslına uygun olarak yeniden çizerek onlara hayat vermeye, yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Erkuş, Stratonikea ile Lagina antik kentlerinde yüzey araştırmaları dahil 800'e yakın çizim yaptığını, Stratonikeia Antik Kenti'nde ayrıca ileride kullanılmak üzere 600'e yakın figür çizdiğini aktardı.

"Çizimler aslına uygun yapılıyor"

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'nın, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşatıldığını ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlattı.

Kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını ve bunları gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirten Söğüt, "Kazı ressamımız tarihi yapıları ve o dönemdeki yaşanmışlıkları aslına uygun bir şekilde çizerek ziyaretçilerin de görmesini sağlıyor." diye konuştu.

Söğüt, kentte hazırlanan çizimleri hem ziyaretçilere gösterdiklerini hem de konferans ve sunumlarda kullandıklarını dile getirdi.