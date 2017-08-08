Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin yıl önce taştan yapılan 55 kilometre uzunluğunda yol ortaya çıkarıldı.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aigai Antik Kenti'nin, Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olduğunu kaydetti.

Bölgede 2004'te başlayan kazıların devam ettiğini aktaran Sezgin, buradan elde ettikleri bulguların kentin sivil ve sosyal yaşamı hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Sezgin, kentin özellikle, Helenistik dönemde MÖ 3. yüzyıldan itibaren Pergamon Krallığı'nın da desteğiyle bölgede ekonomik ve kültürel çekim merkezi haline geldiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

"Atların kaymaması için taşlara işlemeler yapılmış"

Sezgin, "Ege Denizi kıyısından başlayan yolun 2 bin yıl önce İzmir-Manisa arasında kullanıldığını gösteriyor. Taştan yapılan yolun üzerindeki toprak kaldırıldıktan sonra yaklaşık 55 kilometre uzunluğunda yol ortaya çıktı. Yolun ilk günkü gibi sağlam olması dikkat çekiyor. Bölgede yaptığımız incelemelerde yolun altında olası taşkınlarına karşı bir insanın içinden rahatlıkla geçebileceği su tahliye kanalları açılmış. Ayrıca kış aylarında atların kaymaması için taşlara işlemeler yapıldığını fark ettik." dedi.

Yolun ilk başta savaş güzergahı daha sonraki dönemde ise kervanların geçişi için kullanıldığını aktaran Sezgin, 55 kilometre uzunluğundaki antik yol üzerinde çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "Belki önümüzdeki yıllarda, 2 bin yıllık yol üzerinde ziyaretçileri gezdirmek mümkün olabilecek." şeklinde konuştu.

"Örgü tekniği kullanılmış"

Sezgin, özenli bir şekilde yapılan yolda kalın blok kaya kullanıldığını dile getirerek, taşların ise toprağın içerisine örgü tekniğiyle örüldüğünü ve bundan dolayı bu şekilde günümüze kadar korunduğunu söyledi.

Antik yolun altında kanal sisteminin de bulunduğunu vurgulayan Sezgin, "Çoğu büyükşehirde bu kadar düzgün kanal sistemleri yoktur. Bu yolun yakınında Apollon Tapınağı da var. İnsanlar bu yoldan devam ederken, ibadetlerini yapabilecekleri tapınak yapmış." diye konuştu.