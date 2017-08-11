Avusturyalı yönetmen Shane Abbess’in bugün gösterime girecek olan filmi “Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı”, insanların başka gezegenlerde kolonileşmeye başladığı bir geleceği konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Kellan Lutz, Daniel MacPherson ve Isabel Lucas gibi isimler var. Artık, Exor adlı bir şirket dünyayı kontrol altında alıp, gezegenler arası bir koloniyi idare etmektedir. Kane Sommerville de başka bir gezegene sürülmüş bir pilottur. Kane, şirketin bazı gezegenlerde nüfusu yok etmeyi planladığını öğrenince, orada yaşayan kızını kurtarmak için harekete geçer. Bu yüzden bir hapishane kaçağı olan Sy Lombrok’la el ele verir. Fakat insanlığın yok olmasını engellemek için sadece 22 saat vardır... “Son Savaşçı” Avustralya yapımı olmasına rağmen, enteresan hikâyesiyle dikkat çekiyor.
İnsanlığın geleceği için son 22 saat
11.08.2017 - 07:10 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avusturyalı yönetmen Shane Abbess’in bugün gösterime girecek olan filmi “Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı”, insanların başka gezegenlerde kolonileşmeye başladığı bir geleceği konu alıyor.
Etiketler : Shane Abbess,
495416 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/495416.aspx
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