Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kusursuz Fırtına” ve “Truva” gibi filmlerden tanıdığımız yönetmen Wolfgang Petersen, eğlenceli bir polisiyeyle karşımızda... Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig ve Jan Josef Liefers’in oynadığı “Çılgın Banka Soygunu” (Vier Gegen Die Bank), 4 kişinin haklarını geri almak için giriştikleri mücadeleyi işliyor. Boksör Chris, eski aktör Peter ve uçuk reklam uzmanı Max, hayalleri için yıllardır para biriktirmiştir. Fakat ne yazık ki birikimlerini emanet ettikleri bankanın müdürü Schumacher, bütün planlarını alt üst eder. Schumacher, hoşlanmadığı yatırım danışmanı Tobias’dan kurtulmak için yatırım hesaplarını kasten sıfırlar. Böylece Tobias ve kahramanlarımız da beş parasız kalır. Şimdi dört adam, paralarını geri alabilmek için çılgınca işlere kalkışacaklardır.