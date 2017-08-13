Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Kuzey Vargın’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı. Kurtulmuş, oyuncu Kuzey Vargın’ın Türk sineması adına önemli yollar katedilen yıllarda başarılı çalışmalara imza atan değerli bir isim olduğunu söyleyerek, "Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Vargın, beyaz perdeye taşıdığı karakterlerle hafızalarda unutulmaz bir yer edinmiştir. Sinemamıza katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.