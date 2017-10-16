Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ne zaman kitaplardan söz açılsa mevzu Türkiye’de insanların çok az okuduğuna geliyor; ihtiyaç listelerimizde darbeli matkabı bile kitaptan elzem gördüğümüz konuşuluyor. Evet, istatistiklere göre okuma hususunda hiç de iyi bir yerde olmadığımız doğru. Ama kitapçılardan, kitap fuarlarından elleri poşetlerle dolu olarak çıkıp da bir türlü o kitapların kapaklarını açamayan on binlerce insan da var. Kitapların kokusuna müptela olan, okumak isteyip de bunu başaramayan yetişkinler işe nerden başlamalı? Bu sorunun cevabını hem yayınevi editörlerine hem de uzman psikoloğa sorduk. Aldığımız cevaplar “Aklın yolu birdir” dedirtecek cinsten…

OKUMAK SPOR GİBİ

Ötüken Neşriyat Editörü Ayşegül Büşra Çalık, kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen kişinin öncelikle doğru kitabı seçtiğinden emin olması gerektiğini söylüyor. Çalık “Mesela politikaya alaka duyan birisi bu sahadan kitapları tercih etmeli. Okumaya alışmak ise vücudun spora alışması gibi. Bu alışkanlığı kazanabilmek için insanın kendini bir disipline zorlaması, günün bazı saatlerini kitaba ayırması gerekiyor” diyor.

STATÜ İÇİN KİTAP ALIYORUZ

Timaş Yayınları editörü Yavuz Türk de mevzuya farklı bir yerden bakıyor. Günümüzde kitapların okumak için değil, sosyal medyada paylaşılmak için satın alınabildiğine temas eden Türk “Kitabın bizdeki yeri eskiye kıyasla çok değişti. Artık okumak için değil, kültürel statü için kitap satın alabiliyoruz. Okuyamama problemini halletmenin yolu, kitaba hakiki değerini vermekten geçiyor” ifadelerini kullanıyor. Türk, okuma motivasyonu kazanmak içinse şunları söylüyor: “Modern insanın zihnî dağınıklığı, çok fazla uyarıcıya maruz kalmasından kaynaklanıyor. Mailler, sosyal medya ikazları ve mesajlar, bizi okumaktan alıkoyuyor. Kitap okuyabilmenin yolu, teknolojiden biraz uzaklaşmakta yatıyor.”

KİTAPÇILARA YAKLAŞIN!

Kronik Yayıncılık’tan Âdem Koçal ise kitap sevgisinin klasik edebiyat eserlerinden geçtiğini söylüyor. Koçal şöyle konuşuyor: Klasikler başlangıç için tercih edilebilir, daha sonra okuyucu alakalarına yönelir. Kişi, kendine günlük, aylık ve yıllık hedefler koymalı. Ayaklarını kitapçılara, kütüphanelere alıştırmalı. Okuduğunu paylaşmalı ve yeri geldiğinde yazarla bir araya gelecek ortamları yakalamalı. Okurlar ilgilendikleri alanlara göre uzmanların tavsiyelerine açık okurlarsa zevk alacakları ve rahat okuyacakları kitaplara kolaylıkla ulaşabilirler.



Psikolog tavsiyesi:Merakınız size yön versin

Yetişkin birinin okuma alışkanlığı kazanması için şuurlu bir şekilde çabalamasını gerektiğini kaydeden Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun ise kendini motive etmek isteyen kişilere şu tavsiyeleri veriyor:

¥ Her gün kitap okumak için kendinize yarım saat ayırın.

¥ Merak ettiğiniz ve alaka duyduğunuz mevzularda kitaplar okuyun.

¥ Sıkıldığınız kitapları okumayı hemen bırakın.

¥ Hangi tür kitaplardan keyif alabileceğinizi zamanla keşfetmelisiniz

¥ Keyif almaya başladıkça kitap okuma davranışını sürdüreceksiniz.

Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen ebeveynlere ise şunları söylüyor: Çocukluk döneminde alışkanlık kazandırma ebeveyn tutumları ile desteklenmeli. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte yaptığı okumalar alışkanlık kazandırmada önemli bir faktör. Çocuğunuza “Kitap okumalısın” demek yerine merakına ve ilgi alanlarına yönelik kitapları almanız ve kendisine seçim yaptırmanız gerekmekte.