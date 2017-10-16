Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam sanatının eşsiz örneklerinin verildiği hat sanatının dünü ve bugününü “Hat: Klasik birikim, özgün dokunuş” adlı konferansta konuşuldu. İstanbul Tasarım Merkezinde önceki gün gerçekleşen programda konuşan Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa, özgün hattın tarihi safhalarını anlattı. “Hat sanatı, insanlık tarihinin en yeni ve modern sanatıdır” diyen Özkafa, Osmanlı Devleti’nin sanat aracılığıyla dünya görüşünü hayata geçirdiğini anlatarak şöyle devam etti: “Sanatı olmayan bir dünya devletinden söz edemeyiz. Bugün de dünya devlerine ve süper güçlerine baktığımız zaman en önemli sanat faaliyetlerinin çoğunlukla buralarda olduğunu görüyoruz. Siyasi ve sanatsal konjonktürü birlikte düşündüğümüz zaman, bugün dünyada Amerikan kültürünün hâkim olduğu ve bu durumun sanat dallarına da yansımış olduğu çok rahat görülebilir.”

HATTIN AHLAKİ BOYUTU VAR

Hattat Muhammed Efdaluddin Kılıç ise tarih boyunca İslam kültürünün etkisiyle değişen, gelişen ve yeni bir oluşum içine giren hat sanatının yolculuğu hakkında bilgi verdi. Kılıç, hattın, ahlaki boyutuna dikkat çekerek “İnsanların sanatkâr bir tabiatları varsa muhakkak bir sanat eseri yapar çünkü bu karşı konulamaz bir kabiliyettir. Sanatçı; toprağını, iklimini bulmuş güzel bir tohum gibidir” ifadelerini kullandı.