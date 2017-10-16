Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türk gölge tiyatrosunun 500. yıl dönümünde, gölge tiyatromuzun efsane karakteri Karagöz’ün renkli dünyası bir sergiye taşındı. İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından Topkapı Sarayı Müzesinde açılan ‘Karagöz’ isimli sergi, kukla sanatçısı Cengiz Özek koleksiyonundan figürleri bir araya getiriyor. Serginin bir kısmı günümüzden figürleri ihtiva ederken, 200 yıllık Karagöz eserleri de görücüye çıkıyor. Yaklaşık 80 farklı eserin bulunduğu ‘Karagöz’ sergisi, sanatseverleri mizahi ve tarihî bir âleme davet ediyor. Sergideki bir harita ile de Karagöz’ün Osmanlı coğrafyasında ve günümüzde, nerelerde oynatıldığı gösteriliyor. Gazetemize konuşan sergi koleksiyonunun sahibi Cengiz Özek “Bu sergi Karagöz’ün renkli dünyasını bir özet hâlinde sunuyor. Benim eserlerimin yanı sıra 40 yıl boyunca topladığım ve 18. asırdan başlayarak günümüze kadar gelen figürleri sergiliyoruz. Ayrıca gölge oyununa dâhil edilmiş İstanbullu tipler ve fantastik mahluk figürleri de görücüye çıkıyor” ifadelerini kullandı.