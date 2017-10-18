Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gösterime giren yeni filmle tekrar gündeme gelen Peyami Safa’nın unutulmaz ‘mert hırsız’ karakteri ‘Cingöz Recai’, Divanyolu dergisi tarafından tertiplenen ‘Divanyolu Sohbetleri’nde ele alındı. İstanbul Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezinde gerçekleşen “Cingöz Recai ve 60 Yıllık Yolculuğu” başlıklı faaliyette konuşan yazar Mehmet Nuri Yardım, Peyami Safa’nın en büyük hizmetinin Cingöz Recai ile okuma alışkanlığı kazandırması olduğunu söyledi. Yardım, Safa’nın yazdığı her eserin edebi manada değerli olduğunu dile getirerek “Cingöz Recai serisini, neredeyse herkes okumuştur. 1970’li yıllarda Teksas, Tommiks vardı. Bunlar okunuyordu. Çizgi roman türündeydi ve maalesef Batı kültürünü aşılıyordu. Bu romanlardaki bütün zenciler kötü, katil, olumsuz, bütün beyaz insanlar ise iyi, güçlü ve haklı. Aslında kültür emperyalizmi biraz da bu çizgi romanlarla belirdi.” dedi.

MÜZESİ KURULMALI

Peyami Safa gibi yazarların millî edebiyat kültürünü oluşturduklarına dikkati çeken Yardım, şöyle devam etti: Bu isimler bize ait yerli ve millî kültürün meyvelerini verdiler. Ondan önce de Ahmet Mithat Efendi vardı.

Yardım, “Peyami Safa Enstitüsü ve Müzesi” kurulması gerektiğine de vurgu yaparak “Safa’nın bütün yazıları toparlanarak bir araya getirilmelidir. Batı’da bu işler, önemli isimler vefat ettikten hemen sonra yapılır. Maalesef biz Türkiye’de büyük yazarların kaç eser yazdığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.