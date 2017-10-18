Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene 5. yaşını kutlamaya hazırlanan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 17 Kasım’da başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki şeref misafiri ise, yaşayan en önemli yönetmenlerden Macar usta Béla Tarr olacak. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından gerçekleştirilen festivalin adına özel bir retrospektifle ağırlayacağı Tarr ayrıca, festivale has bir eğitim de verecek. Çektiği çok sayıda film eleştirmenlerce şah eser sayılan Tarr, pek çok sinemacıyı etkilemiş bir yönetmen.