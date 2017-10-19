Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali ’geleneksel kortej’ ile başlıyor. Sinemanın kalbinin attığı festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kortejinde, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 21 Ekim’de gerçekleşecek olan kortejde bu yıl, 100’e yakın yıldız Antalya halkıyla kucaklaşacak.Antalya Cam Piramit’ten başlayacak ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde son bulacak olan 5.7 kilometrelik kortejde, 20 klasik otomobil, 2 kortej tırı, 2 gezi otobüsü ve 4 adet festival temalı özel tasarımlı araç yer alacak.Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenen kortej, 2 saat süresince Antalya’da festival havası estirecek.