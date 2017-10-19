Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pontus Krallığı dönemine ait ve Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Niksar Kalesi, Anadolu'da kurulan ilk tıp medresesi olan Yağıbasan Medresesi, Anadolu'daki ilk dik milli su değirmeni, Artuklular döneminden kalan ve fetih camisi olarak da bilinen Ulu Cami gibi pek çok tarihi esere ev sahipliği yapan Niksar, Anadolu beyliklerinden Danişmentlilerin de merkezi konumundaydı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niksar'ın, Türklerin Tokat'taki ilk yerleşim yerleri arasında olduğunu söyledi.

Anadolu tarihinde Niksar'ın önemli yeri bulunduğuna işaret eden Çakır, "Niksar, Anadolu'nun ilk Türk devletlerinden Danişmentlilere başkentlik yapmış bir şehirdir. Niksar Kalesi de Anadolu'da, Diyarbakır Kalesi'nden sonra en uzun sur duvarlarına sahip kaledir. Bu güzelliklerin ortaya çıkması çok önemli." dedi.

Niksar'ın doğal güzellikleri de bulunduğunu, Çamiçi Yaylası'ndaki kamp alanının ilgi gördüğünü dile getiren Çakır, ilçeye gelen turist sayısını artırmak için bir dizi çalışma yaptıklarını anlattı.

Niksar'da kültür turizminin gelişmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Çakır, "Bir organizasyon şirketi, kültür turizmi için ilçeye tur düzenleyecek. Kültür turları ile bu bölgenin tanıtımı söz konusu olacak. Niksar'ın kültür turizminde adını duyurması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl MTA uzmanları tarafından kalenin sismik araştırılması yönünde bir proje hazırlandı. Niksar'ın bütün yönleri ile ayağa kalkması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Niksar, başkentlerle aynı kader ve kimliğe sahip"

Niksar Belediyesi Etüt ve Kültür Müdürü Danişment Hüseyin Şahin ise Roma döneminde metropol bir şehir olan Niksar'ın, Bizans döneminde de Hristiyanlığın önemli merkezleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Niksar'ın Anadolu topraklarındaki ilk Türk beyliklerinden Danişmentlilerin de merkezi olduğunu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyetin Niksar'da eser bırakması, şehri farklı kılmakta. İlk Türk eğitim merkezi Niksar'da inşa edilmiş. Niksar, Danişmentliler döneminde Anadolu'nun ilk Türk merkezi olması bakımından değerlendirdiğimizde, bölge coğrafyasının en önemli şehri olarak karşımıza çıkıyor. Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne, Konya gibi başkentlerle aynı kader ve kimliğe sahip. Bu kimliği yansıtan tüm eserlerin ortaya çıkarılması ve restorasyonu için çalışma yürütülüyor."

Şahin, Niksar Kalesi'nin ilçenin en önemli kültürel mirası olduğuna dikkati çekerek, "Niksar Kalesi, orta, iç, dış kale olmak üzere geniş bir alana yayılmış. Bölgenin en önemli eseri. Türklerin ilk merkezlerinden Niksar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Niksar'ı geçen sene yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist gezdi." diye konuştu.