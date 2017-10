Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Yarışma tartışmalarının merkezinde olarak 54. defa sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali’nin biletleri satışa çıktı. Yarın başlayarak 27 Ekim’e kadar devam edecek olan “Altın Portakal” mükâfatlı festivalin başlamasına saatler kala, sinema heyecanı tüm Antalya’yı sardı. Festivale katılacak Christopher Walken, Juliette Lewis, Matt Dillon gibi dünyaca meşhur isimler merakla beklenirken, gösterilecek filmler de büyük alaka görüyor. Festival çerçevesinde “Bırakma Beni” (Never Leave Me), ‘April’s Daughter’ ‘Redoutable’, ‘Misafir’, ‘The Florida Project’, ‘Angels Wear White’, ‘Scary Mother’, ‘Zor Bir Karar’, ‘Loving Vincent’, ‘A Man of Integrity’, ‘Human Flow’, ‘Radiance’ ve ‘The Other Side of Hope’ filmlerinin gösterimi yapılacak. Sinemanın kalbinin atacağı festival geleneksel kortejle başlayacak. Sinemanın yıldızları, kortejde halkla buluşacak.