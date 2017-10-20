Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam faaliyetlerini alaka çekici bir seçkiyle Eminönü’ndeki tarihî müze binasında sergiliyor. “İş Bankası İftiharla Sunar” başlıklı sergi izleyicileri, 93 yıllık bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. 450 reklam filmi, 400’e yakın basılı iş ve 60 kadar nesnenin izlenebildiği sergi, Türkiye’de reklamcılığın yıllar içindeki gelişimini görmeye imkân sağlıyor. Sergide, 1920’li yıllardan bu yana reklam profesyonellerinin kullandığı malzemelerden Cem Yılmaz’ın rol aldığı “Servet Bey” reklamlarının dekor, kostüm ve kamera arkası görüntülerine uzanan renkli bir seçki yer alıyor. Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın üstlendiği sergi, 25 Mart 2018’e kadar ziyaret edilebilir.