Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen’ın yazıp yönettiği “Dönme Dolap (Wonder Wheel)”, İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Kate Winslet ve Justin Timberlake’i buluşturan film, Türkiye galasını “5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali”nde yapacak. Film, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında, 18, 21 ve 23 Kasım’da gösterilecek. Woody Allen’ın 2011’de çektiği “Whatever Works”ten beri ilk defa New York’a geri döndüren film, ABD’nin gangsterlerle dolu 1950’li yıllarındaki hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesini anlatıyor. Filmin aralıkta ana gösterime girmesi planlanıyor.