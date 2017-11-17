Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taş mozaik ustası kadın girişimci Sümeyya Duran, kendi azmi ile öğrendiği mozaik sanatını geliştirerek dünyaya sunmaya hazırlanıyor. Kendisine ait bir atölye kuran ve yanında çalışan elemanlarıyla mozaik taş sanatını daha iyi yerlere getirmek için çabalayan Duran, azmiyle örnek oluyor. Yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Duran, mermer taşlarını önce atölyede keserek küçük parçalara ayırdıklarını, ayrılan bu taşları rengine göre gruplandırarak kullanacakları fotoğrafa göre kerpeten ile kestiklerini ve yapıştırıcı yardımıyla zemine yerleştirdiklerini söyledi. Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünde okurken staj yaptığı sırada öğretmeninin taş mozaik sanatını öğretmemesinden dolayı kaçamak bakışlarla mesleği öğrendiğini anlatan Duran, başarılı olmasının ardından halk eğitimde eğitmenlik yapmaya başladığını ifade etti. Duran, “Hedefim mozaiği önce Hatay halkına, ardından Türkiye’ye, sonra da dünyaya ulaştırmak” dedi. Yurt dışından büyük talepler olduğunu, ancak Hatay’ın bu talepleri karşılama noktasında yetersiz kaldığını kaydeden Duran, “Biz Hatay’ın bu kıymetli sanatını önce kendisinin fark etmesini istiyoruz. O yüzden bu tesisi burada kurduk. Amacımız önce kendi noktasından baş-layarak dünyaya açılmak” ifadelerini kullandı. Ev hanımlarına dekoratif taş sanatlarını öneren Duran, bu sanatın bütün negatif enerjiyi ve olumsuz her şeyi alıp götürdüğünü söyledi.