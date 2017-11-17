Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çizgi romanlarla büyüyen bir nesilden sonra, eski çizgi roman kahramanlarının sinemaya adapte edilmiş hâlleriyle yetişen bir jenerasyon meydana geliyor. Amerikalı yayıncı DC Comics, tıpkı rakibi Marvel gibi iyi bir sinema evreni oluşturmak için tarihin renkli sayfalarından bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Bu defa Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg ve tabii ki Superman, uzaydan gelen tehlikeye karşı güçlerini birleştiriyor. İlk olarak 1960’da çıkan çizgi romanda bir araya gelen DC’nin efsanevi “Kahramanlar Birliği”, şimdi de “Adalet Birliği” (Justice League) adıyla seyirci karşısına çıkıyor. Zack Snyder’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde bir dizi yıldız oyuncu DC Süper Kahramanları olarak başrolü paylaşıyor: Batman rolünde Ben Affleck, Superman rolünde Henry Cavill, Wonder Woman rolünde Gal Gadot, Flash rolünde Ezra Miller, Aquaman rolünde Jason Momoa ve Cyborg rolünde Ray Fisher var.

GÜÇLERİNİZİ BİRLEŞTİRİN!

“Adalet Birliği”, “Superman ve Batman” filmi üzerinden ilerliyor. Superman’ın yokluğunda, dünyada büyük bir suç dalgası meydana geliyor. Yetmiyor ardından da uzaydan gelen bir tehlike dünyayı istila etmeye başlıyor. Parademon adlı korkunun kokusu alan canavarlar, yeryüzünde dehşet saçıyor. Batman da büyük bir kaosun kapıda olduğunu görerek, “süper insanları” (meta-humans) ittifaka davet ediyor. Bu esnada Steppenwolf adlı istilacı uzaylı dünyaya geliyor. Büyük güçlerle dolu olan Ana Kutuları (Motherbox) alarak dünyaya hükmetmek istiyor. En nihayetinde kutuların tamamını ele geçiren Steppenwolf, elindekileri birleştirip arzı istilaya başlıyor.

Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg, kutuları istilacı Steppenwolf’un elinden almak için mücadeleye başlıyor. Fakat kahramanların zamanı pek yok. Bunun için Batman’in riskli bir planı tatbik ediliyor. Hikâyenin dönüm noktasını da bu plan meydana getiriyor.

ÇOCUKLARA MASALLAR

Hedef kitlesini yaş olarak epey aşağılara çeken “Adalet Birliği”, oldukça basit ama temposu hiç düşmeyen, eğlenceli bir hikâyeye sahip. Sahneler hızlıca ilerlerken kahramanların geçmişleri de kısa diyaloglarla verilmeye çalışıyor. Ancak film, insanı düşünmeye itecek neredeyse hiçbir şey barındırmıyor; zaman zaman gülünüp, bazen de hüzünlenilen renkli bir oyun gibi duruyor. “Adalet Birliği” görsellik açsından harikulade bir eser olsa da, efektler bazı sahnelerde göze batacak kadar abartılmış. “Marvel çocuklar için, DC yetişkinler için eser üretir” sloganının tam hilafına hareket edildiği film, hâliyle DC hayranlarını memnun etmeyebilir. Zira kahramanların bütün fikrî derinliği kaybolmuş. Ayrıca hikâyenin geçtiği dünyada insan cephesi neredeyse tamamen es geçilmiş. Bir uzaylı istilası gerçekleşirken dünya devletlerinin esamisi okunmamış. Mizahi yönden kaliteli diyalogların olduğu “Adalet Birliği”ne bütünüyle bakıldığında, beyazperdede mana arayanların değil, salt eğlence için sinemaya giden kitlelerin çok beğeneceği film olmuş.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

- ‘İçimdeki Güneş’

- ‘Küçük Vampir’

- ‘Beginner’

- ‘Ayaz

- ‘Bizim Küçük Günahlarımız’

GEÇEN HAFTA SONUNUN EN ÇOK SEYREDİLENLERİ

- ‘Ayla’ 475 bin 256

- ‘Yol Arkadaşım’ 207 bin 982

- ‘Mutluluk Zamanı’ 187 bin 360

- ‘Yol Ayrımı’ 137 bin 266

- ‘Thor: Ragnarok’ 93 bin 334