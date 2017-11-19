Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaristliğini ve yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı "Buğday" filmi, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla 16. Cinedays Avrupa Film Festivali kapsamında Makedonyalı izleyicilerle buluştu. Başkentteki bir sinema salonunda gösterilen film Üsküplülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Kaplanoğlu, filmin gösterimi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedonya'ya her gelişinde ülkedeki halklarla çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Balkanlarda bulunmanın her zaman çok güzel olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, "Bizi var eden kültürün burada sürdüğünü görmek, yansımalarını görmek gerçekten çok etkileyici." dedi.

"Buğday" filminin dünyadaki ilk gösteriminin ağustos ayında 23. Saraybosna Film Festivali'nde yapıldığını anımsatan Kaplanoğlu, "Ondan sonra Londra, Köln, Tokyo, Sao Paolo gibi dünyanın çeşitli yerlerinde gösterildi. Tokyo Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Malatya ve Adana film festivallerinde ödüller kazandı. 24 Kasım'da da Türkiye'de vizyona girecek. Yolculuğu devam edecek." diye konuştu.Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker de Türk sinemasının son dönemde yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden Kaplanoğlu ve filmini Makedonya'daki izleyicilerle buluşturmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti."Buğday" filminin de yer aldığı farklı kategorilerde 135 filmin gösterildiği 16. Cinedays Avrupa Film Festivali yarın sona erecek. Başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur'un üstlendiği "Buğday", 24 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek.