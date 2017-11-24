Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Listeye, 2008 yılından bu yana Türkiye adına 14 somut olmayan Kültürel Miras varlığı kaydedildi. “Meddahlık” ile başlayan bu serüvene, ”Karagöz”, “Aşıklık Geleneği”, “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”, “Mesir Macunu Festivali”, “Ebru” da katıldı. Şimdi 4 gelenek daha UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri özellikle Giresun olmak üzere Karadeniz’in birçok yöresinde yaygınlık gösteren “Islık Dili”. Bu dil, halkın kendi arasında haberleştiği ezgisel, ritimsel ve belirgin bazı seslerin birleşiminden oluşan kalıplar kullanılarak; günlük hayattaki “tamam”, “gel”, “git” gibi kısa, basit anlam birimleri yerine geçiyor. “Islık Dili”nden sonra baharın habercisi olan “Hıdrellez”, “Geleneksel Türk Okçuluğu” ve “Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” dosyaları da listeye kaydedilmek üzere UNESCO’ya sunuldu. “Islık Dili” ve “Bahar Kutlaması: Hıdrellez” dosyalarının bu yıl sonuna kadar listeye kaydedilmesi gündemde. Diğer iki geleneğimizin ise, 2018 ve 2019 yılında değerlendirmeye alınması bekleniyor.