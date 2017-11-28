Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinin dış duvarına 2 yıl önce çeşitli resimler çizen 65 yaşındaki Toga, mahallelinin isteği üzerine onlarca evin dış ve bahçe duvarına da çeşitli figürler yaptı. Daha çok hayvan ve doğa resimlerini çizen Toga, özel istekleri de geri çevirmiyor.

Geçen yıl bir evin duvarına Süpen Lig şampiyonu Beşiktaş'ın simgesi kartalı çizen Mustafa Toga, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Çiçek Abbas"ın karakterlerini ve merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun portresini resmetti.

Mahallelinin "Picasso Mustafa" lakabı taktığı Toga, mahalleliden ücret almadığı gibi boya masraflarını da bütçesinden karşılıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce evinin dış cephesine yağlı boya resim yapmaya karar verdiğini belirten Toga, "Duvarlara at, inek, bölgeye has olduğu için üzüm, görsel bir güzellik olması açısından Kız Kulesi resimleri yaptım. Tabii Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Çiçek Abbas'taki İlyas Salman ve Şener Şen karakterlerine de yer verdim." dedi.

Resimleri görüp beğenen mahallelinin kendi evlerinin duvarlarına da resim yapılması talebinde bulunduğunu vurgulayan Mustafa Toga, şimdiye kadar onlarca evin dış cephesi ile bahçe duvarına çeşitli figürler resmettiğini kaydetti.

Farklı mahallelerden de talep geliyor

Farklı çevrelerden gelen vatandaşların duvarları gördükçe kendi mahallelerine de çizimlerden istediğine dikkati çeken Mustafa Toga, "Bu eserler, duvar yıkılmadığı sürece kalacak. Bu işin en güzel tarafı da bu. Köyümüze farklı köylerden gelen vatandaşlar bu resimleri gördükçe, beni kendi köylerine davet ediyor. Ben de elimden geldiği kadarıyla boş zamanlarımda o yerlere gidip, istedikleri resimleri yapıyorum." diye konuştu.