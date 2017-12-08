Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinemanın, tarihi 150 yıl öncesine kadar giden ilk sessiz numuneleri bir festivalle beyazperdeye geliyor. Akbank Sanat; 14-16 Aralık tarihleri arasında 4. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Festival çerçevesinde dünyanın farklı arşivlerinden gelen, restore edilmiş sessiz filmler seyirciyle buluşacak. Festivalde ‘Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler’ programı da yer alacak. Avrupa’daki arşivlerden derlenen bu görüntüler, 16 Aralık’ta gösterilecek. Programda Edirne’nin 1913’te Bulgaristan tarafından kuşatılması, Sırbistan Kralı Peter’in İstanbul ziyareti ve Sultan Mehmet Reşad’ın Üsküdar’daki görüntüleri bulunuyor. Festivalde öne çıkan görüntülerden biri de Danimarka misyoneri Karen Jeppe hakkında yapılmış bir sahte belgesel.