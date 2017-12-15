Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” isimli film, bir Türk mafyası komedisi olarak seyirciyle buluşuyor. Osman Taşçı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu eser yine aynı ekibi bir araya getiriyor; Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Emel Çölgeçen, Ali İl ve Cem Cücenoğlu gibi oyuncular başrolde oynuyor. “Poyraz Karayel Küresel Sermaye”nin 2014 yılında geçen hikâyesi ise şöyle: O zamanların mafya babalarından Kulaksız Adnan’ın kızı Yasemin, Makber’in oğlu Semih ile birliktedir. Bu birlikteliği istemeyen Kulaksız Adnan’ın, kızını Semih’ten ayırmasını istemesi bütün hadiselerin fitilini ateşler. Kulaksız Adnan bu iş için Bahri Baba’yı vazifelendirir. Böylece tehlikeli ama bir o kadar da komik maceranın pimi çekilmiş olur. “Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” oldukça eğlenceli bir hikâyeyi işliyor.