Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk geleneksel Türk İslam eserleri sanat galerisi Kumbaracı4'ün hazırladığı 'İkra (Oku) isimli hat sergisi Fransa'nın başkenti Paris'te sanat severlerle buluştu. Galerie Joseph Bachaumont salonunda sergilenmeye başlayan 20 eser ünleri Türkiye sınırlarını aşan iki hatta Mustafa Cemil Efe ve Seyit Ahmet Bursalı'ya ait. Serginin açılışına Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ahmed Bakcan, THY Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven, diplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.



Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un serginin açılışı vesilesiyle gönderdiği mesaj da okundu. Kurtulmuş mesajında, kadim kültür mirasının zenginliğini yansıtan en güzel örneklere sahip hat sanatının yurt dışında tanıtılması dolayısıyla katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Sergiyi düzenleyen Kumbaracı4 Türk İslam eserleri Sanat Galerisi'nin ortağı Erhan Geyik, serginin hazırlık safhasının yaklaşık 2 yıl olduğunu belirterek, "İkra yani 'Oku' özellikle Batı'daki İslam algısına yönelik bir çalışma. Gerçekten okuyup anlanırsa önyargıların aşılabileceğine inanıyoruz ve Batı'nın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İslam, bilimle, sanatla, medeniyetle, gelişmeyle özdeş bir din, bugünkü algı tamamen birilerinin operasyonu, bizim bunu iyi anlatmamız lazım. Kumbaracı4 olarak uğraşımız bu. Bugün hangi bilimsel gelişmede Müslüman bilginlerin emeği yoktur? Herkes bunu bilsin böyle bir bilim yok gelecekte de olmayacak. İslam sanatı kendi içinde olağanüstü zarif ve gelişmiş bir sanattır ve bunu da herkesin bilmesini istiyoruz. İyi okunursa bu gerçeğin ve başka gerçeklerin açık bir biçimde görülebileceğini düşünüyorum. Umarın sergimiz buna hizmet edebilir" dedi.

Sergilerinin Paris'te yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bir kez ertelendiğini belirten Geyik, "Serginin sonunda sanat severlerle buluşması bir azim hikayesiydi. Fakat Dünyanın kültür sanat başkentlerinden biri olan Paris'te İslam sanatıyla bulunmaktan büyük mutluluk yaşıyorum" dedi.

Hattat Mustafa Cemil Efe ise İslam hat sanatının çeşitli nedenlerle dünyada hak ettiği yere ulaşamadığını bunun sebeplerinden birinin Hat'ın yabancılar tarafından Arap yazısı niteliğiyle bilinmesi olduğunu belirterek hat eserlerinde yaklaşık bin yıllık tarih ve sanat anlayışının yansıtıldığını söyledi.

Sergi, 24 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.