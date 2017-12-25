Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, tarafından tertiplenen “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri” isimli faaliyette; genç tenor Berke Meyman, Miraç Nalkıran’ın tanburu eşliğinde, güftesini Yahya Kemal Beyatlı’nın yazdığı ve Münir Nurettin Selçuk’un bestelediği eserlerden oluşan seçkiyle dinleyicilerin huzuruna çıktı. Konserde, Batı müziğinin ve klasik Türk müziğinin eserleri icra edilirken, dinleyiciler bir yandan genç müzisyenlerin seslendirdiği eserleri dinleyip, diğer yandan tarihî yarımada manzarası eşliğinde kahvelerini yudumladı.