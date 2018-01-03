Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaya çıkardığı Harry Potter karakteriyle bütün dünyada milyonlarca hayran topluluğuna ulaşan İngiliz yazar J.K. Rowling, bir rekora daha imza attı. Prestijli Amerikan ekonomi dergisi Forbes, 2017 yılında en çok kazanan yazarının J.K. Rowling olduğunu duyurdu. İngiliz yazar, geçtiğimiz yıl yazdığı kitaplarla 95 milyon dolar gelir elde etti. Rowling, şimdiye kadar 3 defa Forbes’ın en çok kazanan yazarlar listesine girmişti. Meşhur yazarın “Harry Potter ve Lanetli Çocuk” kitabı İngiltere’de satışa çıktığı 3 gün içinde 680 bin satmıştı. 2016’nın en çok kazanan yazarı James Patterson ise geçen sene 87 milyon dolar gelir elde ederek, ikinci sıraya düştü. 2017 yılının en çok kazanan yazarları listesinin üçüncü sırasında 21 milyon dolarla Jeff Kinney, dördüncü sırasında 20 milyon dolarla Dan Brown ve beşinci sırasında ise 15 milyon dolarla Stephen King gibi tanınmış Batılı edebiyatçılar yer alıyor.