Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Uluslararası Standart Kitap Numarası" (ISBN) tahsis edilen kitap sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 60 bin 335'e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık ile sektörün yayıncılık alanında sürdürdüğü çalışmaların Türkiye'nin yayıncılık pazarını zirveye taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkan sağlayan ISBN Türkiye Ajansının verilerinde, "ISBN tahsis edilen kitap sayısı"nın tüm zamanların rekorunu kırarak 60 bin 335'e ulaştığı bildirildi.

ISBN'deki bu büyük değişimin geçen yıla göre yüzde 11, 2000 yılına oranla ise yüzde 480 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, ISBN tahsis edilen 60 bin 335 kitabın yüzde 95'ini basılı yayın, yüzde 5'ini de e-kitapların oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"ISBN verilen yayınlar, konularına göre değerlendirildiğinde yüzde 28'ini eğitim, yüzde 19'unu yetişkin kültür, yüzde 17'sini çocuk-ilk gençlik ve yüzde 16'sını yetişkin kurgu edebiyatı eserleri oluşturuyor. Uluslararası Yayıncılar Birliğinin 2015 yılı küresel yayıncılık verileri, Türkiye'nin yayıncılık sektörünün yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünyanın 11'inci, ISBN tahsis edilen kitap sayısı bakımından da 10'uncu büyük ülkesi olduğunu gösteriyor. Uluslararası verilere göre 2008 yılında 800 milyon dolar büyüklüğe sahip olan Türk yayıncılığı, ardından gelen 8 yılda yakaladığı 2,5 milyar dolarlık ciro büyüklüğüyle bu sayıyı üçe katladı. Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısının ise yaklaşık 8,5 olarak gerçekleştiği görülüyor."

Sektördeki canlılığı gözler önüne seren önemli verilerden bir diğerinin de ISBN sistemine yeni kayıt yaptıran yayıncı sayısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2016 yılında ISBN Türkiye Ajansına kayıtlı 35 bin 322 yayıncı bulunurken, 2017 yılında bu rakamın yaklaşık yüzde 5 artarak 2 bin 522 yeni yayıncının daha bu sisteme dahil edildiği belirtildi.