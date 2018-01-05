Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından geçen yıl 14 Aralık'ta ilçe merkezinde yürütülen meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında iş makinesinin tekerleğinin çukura düşmesi sonucu tespit edilen tarihî yapının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında açığa çıkarılan 20 metrekarelik alandaki tek odalı yapıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı.

Kazı çalışmaları sırasında insan ve hayvana ait olduğu düşünülen kemik parçaları da bulundu. Koruma altına kemik parçaları incelenmek üzere Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüne götürüldü.

Akademisyenlerle sanat tarihçileri tarafından mezar odasındaki kemik parçalarının kime ve hangi yıla ait olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

"Çalışma, bu kişinin kim olduğunu belirlemek için"

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tespit kazısının sonuçlandığını, yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Tarihî yapının türbe olabileceği konusunda fikir birliğine varıldığını anlatan Çatma, "İnceleme sonucunda buranın 1350-1450 yıllarında yaşamış bir zata ait türbe olduğu konusunda hemfikir olduk. Şu anda yaptığımız çalışma, bu kişinin kim olduğunu belirlemek." dedi.

Sanat tarihçisi bir kişinin bu yönde çalışma yaptığını, aynı zamanda röleve çalışması yürüttüğünü aktaran Çatma, "Bu çalışmaların ardından buranın ne olacağına dair karar verilecek. Sonuca göre restore edilebilir veya üzeri camla kapatılarak turizme açık şekle de getirilebilir." ifadesini kullandı.