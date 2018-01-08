Tarihçi yazar Dr. Ahmet Uçar tarafından kaleme alınan “İlk Asırlar, İlk İlmihâller” isimli yazıda, ilmihâl kitaplarının ne maksatla yazıldıklarına temas ediliyor. Dosya yazıda, ilk ilmihâllerin, dinî hükümlerin daha kolay bir şekilde anlaşılması için yazıldığı anlatılıyor ve ilk Türkçe ilmihâl, kadınlar için yazılan ilk hususi ilmihâl gibi mevzulara temas ediliyor.
Anadolu’yu mayalayan ilmihâller
08.01.2018 - 07:26 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarih ve kültür dergisi Yedikıta, ocak sayısında, Anadolu’nun değerlerine büyük tesiri olan eski ilmihalleri kapağına taşıdı.
Etiketler : yedi kıta,
534402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/534402.aspx
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