Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafatası formunu büyük figürler hâline getiren sanatçı, Avustralya’nın başşehri Melbourne’de yer alan National Gallery of Victoria’daki trienal çerçevesinde sergiliyor. Ron Mueck’in “Yığın” (Mass) ismini verdiği sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı en büyük eserlerini bir araya getiriyor. Duvarlarda, 18. asırdan kalma klasik resim tablolarının yer aldığı sergide, yaklaşık 1,5 metre yükseklikte ve 5,5 tondaki kafatasları ise mekânın ortasını kaplıyor. Mueck‘in eserleri, ölüm mefhumunu çarpıcı, belki biraz da rahatsız edici bir şekilde sanatseverlere yansıtıyor.