Yapımcılığını Çetele Kültür Sanat’ın üstlendiği ve Ferah Tiyatro tarafından sahneye taşınacak “Yaşamak” oyununda, şair Zarifoğlu’nun şiirleri, dostlukları, iç hesaplaşmaları ve edebiyata bakışı mevzu ediliyor. Zarifoğlu’nun ailesinin izniyle sahneye taşınacak olan oyunun dekoru, kostümleri ve müzikleri özel isimler tarafından hazırlanıyor. Provaları başlayan oyun, bu sene mart ayında tiyatroseverlerle buluşacak. Zarifoğlu “Yaşamak” adlı eserinde, hayatı ve hatıralarını farklı bir şekilde anlatıyor.
Zarifoğlu sahnede yaşayacak
10.01.2018 - 05:49 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Modern Türk şiirinin usta isimlerinden, “Yedi Güzel Adam” kitabının yazarı şair Ahmet Cahit Zarifoğlu’nun “Yaşamak” eseri tiyatroya uyarlandı.
Etiketler : cahit zarifoğlu,
535006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/535006.aspx
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