Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Çetele Kültür Sanat’ın üstlendiği ve Ferah Tiyatro tarafından sahneye taşınacak “Yaşamak” oyununda, şair Zarifoğlu’nun şiirleri, dostlukları, iç hesaplaşmaları ve edebiyata bakışı mevzu ediliyor. Zarifoğlu’nun ailesinin izniyle sahneye taşınacak olan oyunun dekoru, kostümleri ve müzikleri özel isimler tarafından hazırlanıyor. Provaları başlayan oyun, bu sene mart ayında tiyatroseverlerle buluşacak. Zarifoğlu “Yaşamak” adlı eserinde, hayatı ve hatıralarını farklı bir şekilde anlatıyor.