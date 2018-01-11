Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un hayatını konu edinen “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” adlı film 25 Mayıs’ta vizyona girecek. Çekimleri geçen yıl yapılan filmin detayları, Ortaköy Feriye Palace’ta gerçekleştirilen toplantıda aktarıldı. Eğrikapı Prodüksiyon tarafından hayata geçirilen filmin yönetmeni Kudret Sabancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş’un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi. Hürkuş’un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Sabancı “Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Geniş bir kadro, güzel bir hikâye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu” diye konuştu. Filmde “Vecihi” karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe de oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek “Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım” dedi. Başrol oyuncularından Gizem Karaca ise filmin duygusal tarafında yer aldığını ifade ederek “İlk defa bir dönem filminde oynadım. O yüzden kendimi görünce heyecanlandım. Yaşadığım en farklı set tecrübem oldu” dedi.