Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, son filmi “Buğday”ın Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki gösterimlerinin devam ettiğini ifade etti. Filmin dağıtımıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Kaplanoğlu, popüler filmler dışındaki filmlerin halka ulaşmasında zorluklar bulunduğunu ancak yapılan organizasyonlarla seyirciye, halka, ulaşılamayan yerlerdeki insanlara ulaşabildiklerini kaydetti. Kaplanoğlu, film, gişe ve hasılatta bütün zamanların rekorunun kırılmasının çok önemli olduğunu ancak sinemadaki dağıtım konusunda tekelleşme bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti: Tekelleşme bu düzeyde olmasa sayı belki daha da artar diye düşünüyorum. Birtakım yapımcılar, dağıtım şirketleri ve sinema sahipleri, Türk filmlerinin dağıtımı konusunda daha duyarlı olmalılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı senede 60-70 filme destek oluyor ama pek azı sinemalarda gösterim şansı buluyor. İllerimizdeki, ilçelerimizdeki, kasabalarımızdaki kültür merkezleri yenilenerek, restore edilerek, dijitalize edilerek belki dağıtım ağı daha da genişletilebilir ve burada adaletli bir tutum ortaya çıkabilir. Yoksa diğer türlü Türk halkı sadece komediler ve belirli popüler filmlerin dışında hiçbir şeyle muhatap olamayacak, karşılaşamayacak. Sadece popüler kültürleri tüketime dayalı, insanları eğlendirmeye yönelik ürünler, bir yere kadar insanların hafızasında, belleğinde hiçbir şey bırakmıyor. Bu konudaki dağıtım tekelinin kırılması ve filmlerin herkese ulaşması benim dileğim...

Diziler kültürümüzü yansıtmıyor

Televizyonla arasının iyi olmadığını, genelde de dizi izlemediğini aktaran Kaplanoğlu “Bizim geleneğimizi, kültürümüzü, hayatımızı ne derece yansıtıyor, iç dünyamızı ne kadar aktarıyor, farklılıklarımızı nasıl ortaya koyuyor, kendi kültürümüzü ne kadar dünyaya tanıtmış oluyoruz bu diziler yoluyla; burası bence soru işareti. Bu konuda birkaç dizi dışında çok da parlak görünmüyor” şeklinde konuştu.