Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Saylak, ilk uzun metraj film denemesi "Daha" ile Suriyeli mültecilerin hayatlarına diğer cepheden bir bakış sunuyor. Filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Selim Bayraktar, Pervin Bağdat ve Tuğba Büyüküstün rol alıyor. Bir sahil kasabasında geçen hikâyede, babası insan kaçakçısı olan 14 yaşındaki Gaza’ya odaklanılıyor. İstanbul'da okuma hayali olan Gaza, kaçakçı olmamak için babasıyla karşı karşıya geliyor ve büyük gerilimlerin fitili ateşleniyor. Film, genç bir hayatın nasıl mahvedilebildiğine dair çarpıcı bir hikâye sunuyor. Anlatıma dair bazı problemlerin olduğu 'Daha', yine de seyircide derin tesirler bırakabilecek bir eser.