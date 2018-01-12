2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama neticesinde başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi. "İşe Yarar Bir Şey " filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. Türkiye Sineması'nda En İyi mükâfatını kazanmak için "İşe Yarar Bir Şey", "Kaygı". "Koca Dünya", "Körfez" ve "Sarı Sıcak" filmleri yarışacak. Ödüller mart ayında tertiplenecek törende sahiplerine verilecek.
Türk sinemasının 'en iyi'leri yarışacak
12.01.2018 - 07:12 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı Türkiye Sineması ödül adaylarını üyelerin oylarıyla tespit etti.
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535672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/535672.aspx
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