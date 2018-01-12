Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama neticesinde başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi. "İşe Yarar Bir Şey " filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. Türkiye Sineması'nda En İyi mükâfatını kazanmak için "İşe Yarar Bir Şey", "Kaygı". "Koca Dünya", "Körfez" ve "Sarı Sıcak" filmleri yarışacak. Ödüller mart ayında tertiplenecek törende sahiplerine verilecek.