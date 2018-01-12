Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyazperdeler bu sene birçok dev yapımı seyirciyle buluşturacak. Ancak 2018'e damga vuracak eserlerin başında çizgi romanlardan fırlayan Hollywood’un süper kahraman filmleri geliyor. O filmlerden ilki 16 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Kara Panter' (Black Panther)... Filmde, Kara Panter karakteri ilk defa merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak. Ülkesini bir arada tutmak isteyen Kara Panter, CIA ajanı Everett Ross ile sırt sırta verecek. X- Men serisinin son filmi "Dark Phoenix" de bu sene gösterime girecek olan çizgi roman kökenli filmlerden biri. 2 Kasım'da sinemalara gelecek olan filmde, inanılmaz güçler geliştirdikten sonra değişen Jean Grey, Dark Phoenix'e dönüşecek ve tüm insanlığı alakadar eden bir hususta, karar vermek zorunda kalacak. Nisan ayında gösterime girecek olan "Avengers: Infinity War" ise Marvel'in bütün süper kahramanlarını bir araya getirecek. Tüm kurtarıcılar, Thanos'a karşı bir araya gelecek. Deadpool serisinin 2. filmi de 1 Haziran'da sinemaseverleri selamlayacak. Filmde, Deadpool karakterini Ryan Reynolds tekrar hayata geçirecek.