Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti. Peki Ahmet Şatıroğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol gibi hastalıklarla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Aynı evde birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu'nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu’nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şatıroğlu'nun cenazesi yarın Sivrialan köyünde toprağa verilecek.

AHMET ŞATIROĞLU KİMDİR?

Ahmet Şatıroğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oturuyordu ve 84 yaşındaydı.

AHMET ŞATIROĞLU BABASINI ANLATTI



Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu, ölümünün 43. yılı öncesinde babasını anlattı. Aşık Veysel'in 6 çocuğundan 82 yaşındaki Ahmet Şatıroğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki evinde, 21 Mart 1973'te hayatını kaybeden babasıyla ilgili anılarını anlattı.