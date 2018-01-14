Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri dernekleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray'da Rusya tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Hansaray’ın restorasyon işlerinin uluslararası normlara uygun ve kamuoyundan saklanmamak kaydıyla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Kırım Tatar Türklüğünün ve Türk Tatar saray mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak bilinen Hansaray’da Rusya Federasyonu tarafından yapılmakta olan restorasyon çalışmaları hakkındaki haberler Avrupa Kırım Tatar Türklüğünde de endişe verecek bir durum arz etmektedir." denildi.

Açıklamada, "Hansaray’da yapılan restorasyon çalışmalarında uluslararası restorasyon normlarına uyulmadığı, Hansaray’da büyük bir tahribat yapıldığı gerek sosyal medyada gerekse bazı kuruluşların bildirilerinde vurgulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hansaray’daki restorasyon işlemleri için başta Türkiye ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya devletlerinin devreye girmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, Avrupa’da faaliyet gösteren Kırım Tatar Türkleri kuruluşlarının konunun takipçisi olacakları ve Avrupa devlet yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacakları kaydedildi.