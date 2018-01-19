Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamil Çetin’in üstlendiği filmde; Enes Batur'un yanı sıra Bekir Aksoy ve Ceyda Düvenci gibi oyuncular yer alıyor. İçine kapanık bir çocuk olan Enes Batur, polis babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. Babası Enes’e bilgisayar alır ve tüm dünyası artık o cihaza hapsolur. Enes'in artık bir hayali vardır: YouTube fenomeni olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite imtihanına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, artık zor bir karar vermek mecburiyetindedir. Ya hayallerinin peşinden koşacak ya da üniversite imtihanına çalışacaktır. Sinema yönünden ziyade eğlencesiyle ön plana çıkan filmde, küfre yer verilmiyor.