Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Micro art"ın kurşun kalem kategorisindeki Türk temsilcilerinden Nihat Özcan'ın ince işçilikle mini boyutlarda çıkardığı eserlerinin yer aldığı "Kalemin Ucundaki Sanat" sergisi açıldı.

Eyfel Kulesi, lokomotif, kuru kafa, kılıç, Modigliani Heykeli, Kapadokya evleri, kahve fincanı, Thor çekici, kalp ve kılıç gibi figürlerin kalemin ucunda görüleceği sergi, Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi'nde sanatseverleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Özcan, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının yarısının sergide yer aldığını söyledi.

Her bir eserinin manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Özcan, "Her bir eserin çok farklı bir hikayesi var, çalışma süreçleriyle alakalı. Hepsinde ayrı bir keyif vardı. Bu benim ilk büyük, profesyonel tecrübem. İkinci sergim aslında ama ilkindeki bir takım amatörlükleri geçmiş oldum. Daha fazla sayıda çalışmamı burada sergiliyorum." diye konuştu.

Özcan, uzun soluklu bir araştırmadan sonra çalışmalarına Galata Kulesi'nin iki boyutlu eseriyle başladığını anlatarak, sıfırdan başlayarak deneme yanılma yöntemiyle tecrübe edindiğini ifade etti.

"Çalışmaların yapım süresi 4 saatle 6 ay arasında değişiyor"

Başlangıç kısmındaki zorlukları atlattığını ve rahat bir şekilde ilerleme kaydettiğini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalıştığım için sadece cuma ve cumartesi geceleri saat 00.00'dan sonra vakit ayırabiliyorum. Çalışmalardan bir tanesinin yapım süresi yaklaşık 4-5 saat sürüyor. 2,5-3 aylık çalışmalarım da var. Bu süre bazen 6 ay ya da bir yıla da çıkabilir. Çok kritik noktalara ulaştığın zaman ara vermek gerekiyor. Masanın başında en fazla 2 saat kadar oturabiliyorum. Çünkü tek bir noktaya odaklanıyorsun. Bir takım aletler kullanıyorsun. Günde 8-10 saat çalışılabilecek bir pozisyon değil."

"Şimdiki hedefim 2 milimetre üzerinde de bir zincir dizilişi yapmak"

Çalışmalarının akışının karma olduğunu ve esinlendiği şey üzerinden eserlerini ürettiğini aktaran Özcan, sergide bir takım yapılar, hayvan figürleri, simgeler ve logoların yer aldığını söyledi.

Özcan, zincir çalışmaları yaptığı eserinde çok zorlandığını belirterek, "Onların her biri ayrı ayrı 2,5-3 ay süren çalışmalar. İlk yaptığım 6 milimetrelik bir silindirik çaptaydı. Çok zorlanmıştım. Bir parça daha ilerlersem o an kıracağımı bildiğim için bırakıyordum. Onun bir ileri versiyonunu icra ederek 4 milimetrede de bir zincir yaptım. Şimdiki hedefim 2 milimetre üzerinde de bir zincir dizilişi yapmak. Daha birçok eser yapmak istiyorum fakat bedenim zihnime yetişemiyor. Çok zor bir sanat." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, fanusun içinde kurşun kalemin ucunda yer alan micro boyuttaki eserleri büyüteçle inceledi. 44'ten fazla eserin yer aldığı sergi, 19 Şubat'a kadar gezilebilecek.