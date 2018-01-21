Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın Gouda kentinde yaşayan Suriyeli mülteci, cam üfleme sanatçısı Züheyr Alkazzaz, atalarından devraldığı sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Haftanın belirli günlerinde Hollandalı meslektaşının atölyesinde sanatını icra eden 59 yaşındaki Alkazzaz, kullandığı 2 bin yıllık cam üfleme tekniğiyle halkın ilgisini çekiyor.

Alkazzaz, kendisine özel tasarlanan römork üstündeki seyyar fırınıyla okullarda ve etkinliklerde sanatını tanıtıyor.

Çocukluğundan bu yana cam üfleyen Alkazzaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş başlamadan önce Şam'da 15 kişinin çalıştığı bir cam üfleme atölyesi olduğunu belirtti.

Şiddet olaylarından kaçarak zor şartlarda 40 gün süren yolculuğun ardından 2 yıl önce Hollanda'ya sığınan Alkazzaz, "Mülteci kampından bir daireye taşındıktan sonra Leerdam kentindeki Ulusal Cam Müzesi ve bir cam üfleme atölyesini buldum. Daha sonra benim için özel tasarlanan küçük bir seyyar fırın ile sanatımı icra etmeye başladım. Ulusal Cam Müzesi adına geçen sene Kuzey Avrupa'nın en büyük tasarım etkinliği olan Hollanda Tasarım Haftası etkinliğinde gösteri yaptım. Gösteri, büyük ilgi gördü ve çok sayıda eserim satıldı." dedi.

Soyadının Arapçada "cam" anlamına geldiğini dile getiren Alkazzaz, "Cam üfleme sanatı dedelerimizden gelen miras. Hollanda'da cam üfleme sanatı çok farklı. Burada camı grup halinde ve ayakta üflüyorlar ama ben tek başıma oturarak farklı bir teknikle üflüyorum. İleride daha büyük bir fırın ile kendi atölyemin olmasını istiyorum. Okullarda cam üfleme sanatına ilgisi olan öğrencilere sanatımı öğretmek istiyorum." diye konuştu.

Üç çocuğuyla bir sene önce Hollandaca kursuna gitmeye başladığını belirten Alkazzaz, kursun çok faydalı olduğunu, daha iyi Hollandaca konuşmak için çalıştığını sözlerine ekledi.