Murat Öztekin

Bir kurşun kalemin grafit ucuna neler sığdırılabilir? Eyfel Kulesi, karmaşık şekiller, detaylı insan figürleri... Mikro art sanatını, kurşun kalemlerle icra eden dünyadaki birkaç isimden biri olan Nihat Özcan, milimetrik eserlerine âdeta dünyaları katmayı başarıyor. Sanatçının bazı çalışmaları ise büyüteçle görebileceğiniz detaylara sahip. Özcan, eserlerini şu günlerde bir sergiyle Mall of İstanbul’da sanatseverle buluşturuyor. Biz de kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirdik...



Mikro art kalem yontma sanatıyla tanışmanız nasıl oldu? Ders alacak biri var mıydı bu sahada?

İki yıl evvel tamamen şans eseri olarak internette karşıma çıkan bir eserin fotoğraf karesini görmekle bu sanata dair tek yönlü biletimi almış bulundum. Maalesef ülkemizde bu sanatı icra eden bir başkası yoktu ve yurt dışındaki az sayıda numuneler üzerinden fotoğraflara bakarak, deneme yanılma yöntemi ile çok zorlu bir giriş safhası dönemini yalnız başıma göğüsledim.



Neden alışılmış sanatlar değil de, insanların uğraşarak görebileceği mikro art?

Tabiattaki her şeyin küçüğü ayrı bir sevilmekte. Bu sanatın beni ilk etkileyen yanı da bu oldu. Ayrıca çok özel bir el sanatı olması, dünya çapında büyük alaka görmesi ve yapılması imkânsız gibi görünen şeyleri ortaya çıkarmak beni kalem yontmaya bağladı.



BÜYÜTEÇ KULLANMIYOR

Bu sanat dünyada yaygın değil sanırım…

Kurşun kalem oyma sanatı 20 yıllık bir teknik. Dünya çapında sadece 4-5 sanatkâr profesyonel olarak icra ediyor. Ülkemizde de yeni başlayan birkaç arkadaş var.



Nasıl çalışılıyor kalem yontma tekniğinde?

Yaptığım tamamen kesici el aletlerle kurşun kalem üzerine milimetrik olarak aşındırma yolu ile şekil vermek. Basit bir spot ışık altında, hiçbir görüntüleme aleti kullanmadan çalışmaktayım. Yurt dışındaki diğer arkadaşların çeşitli mikroskoplar kullanarak daha detaylı minyatür eserler oluşturabiliyorlar.



Büyüteç kullanmadan çalışmak zor değil mi?

Evet, zor ama bu konuda ilk olarak örnek teşkil ediyorum. Tüm çalışmalarımı direkt çıplak göz ile hiçbir özel gözlük ve büyüteç kullanmadan icra ediyorum.



Çalışmalarınızda ne tarz kurşun kalemler kullanıyorsunuz?

Tercihim biraz sert olan HB, B kurşun kalemler. Renkli boya kalemleri ve diğerleri, daha yumuşak oldukları için kırılma riskleri fazla.



Bir eseri meydana getirmek ne kadar zamanını alıyor?

En sade çalışmanın yapım müddeti minimum 5 saat, en fazlası 3 ayı bulabiliyor.



En çok yapmayı hayal ettiğin şey ne?

Saymakla bitiremem ancak ilk 3 hedefim şunlar: 15 Temmuz Köprüsü’nü 3 boyutlu işlemek, Galata Kulesi’ni ve her ülkeyi temsil eden en öncelikli yapıları sanatıma taşımak...



İKİ AYDA TAMAMLADIM SEVİNCİM KISA SÜRDÜ

Sanatçı Nihat Özcan “Tam bitti derken kırılan, heba olan çalışmalarınız oldu mu?” soruma ise şu cevabı veriyor: Çok sayıda bitmek üzere olan hatta bitmiş çalışmalarım kırıldı. Bu risk her zaman eksilmeden hayatımda var. Bu hadiseler başlarda bende ciddi moral bozukluğu yaşatıyordu. Ancak pes etmeden, kırıldıkça yenisine başlayıp o imtihanlarımı tek tek veriyorum. Mesela; yaklaşık 2 ayda tamamlayabildiğim ’ÇIPA’ adlı çalışmam, 2 adet zincir halkası ile başlayıp çıpa ile devam eden bir görseldi ve dünya çapında yapılmamış bir örnekti. Hedefe giden yolda uzun uğraşlar neticesinde o zincir halkalarını yaklaşık 2 mm kesitte işlemek adına tam olarak 4 adet kalemi heba ettikten sonra 5. kalemde başarmış oldum. Tabii yaşadığım mutluluk birkaç ay sonra son buldu. Atölyemde küçük bir kaza neticesinde o çalışmam da bütünüyle heba oldu