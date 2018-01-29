Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle tertiplenen yarışmanın müracaatları 9 Mart’a kadar devam edecek. Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, kazananlar mayıs ayı içinde açıklanacak. Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurulu, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Jale Parla, Murat Gülsoy, Metin Celâl ve Beşir Özmen’den oluşuyor. Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2017 yılında neşredilmiş olması ve daha önce herhangi bir mükâfat almamış olması gerekiyor. Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Yekta Kopan, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi yazarların kazandığı Sait Faik Hikâye Armağanı, geçen yıl ‘En Eski Yüz’ adlı kitabıyla Pelin Buzluk’a verilmişti.