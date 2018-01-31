Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki Tünel Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Anlağan'ın tuval üzerine yağlı boya eserleri yer alıyor. Serginin açılışında konuşan, Ressam Prof. Dr. Gökhan Anlağan'ın oğlu Fikret Anlağan, 2004'de vefat eden babasının, vefatı sonrasında ilk kişisel sergisini açmaktan dolayı huzurlu olduğunu anlattı. Anlağan, uzun zamandır babası adına sergi açmak istediklerini dile getirerek "Sergiyi açmak şimdi nasip oldu. Birilerinin önayak olması gerekiyordu, umarım bu başlangıç sergimiz olur ve devamı gelir" temennisinde bulundu. Türkiye'de 16, yurtdışında ise pek çok sergide eserlerini sanatseverlere buluşturan Anlağan, 2004'de İstanbul'da hayata veda etti. Sergi, 16 Şubat'a kadar Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.