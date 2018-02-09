Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafka’nın 1909 yılından ölümüne değin en sevdiği kız kardeşi Ottla’ya ve ailesine yazdığı mektuplardan oluşan Ottla’ya ve Aileye Mektuplar, dizide yerini aldı. İki kardeş arasındaki güçlü bağı ortaya koyan bu mektuplarda Kafka, küçük kardeşini hayatta attığı her adımda destekleyen sevecen bir ağabey olarak karşımıza çıkıyor. 1892 doğumlu Ottla, Kafka’nın en küçük kız kardeşiydi.