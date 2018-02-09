Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neolitik Dönem'den Selçuklu devrine kadar mazinin kısa bir hikâyesini anlatan yaklaşık 300 eser, 'Toprağın Mirası' isimli sergiyle Rezan Has Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Anadolu’nun Neolitik Dönemi'nden başlayarak sırasıyla Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine dek uzanan yaklaşık 9 bin yıl, kesintisiz bir kronolojiyle sunuluyor. Mutfak gereçleri, süs eşyaları, dinî nesneler ve silahlar gibi objeler üzerinden geçmiş hayatlardaki duyguların aslında günümüzden pek de farklı olmadığı hatırlatılıyor. Serginin proje koordinatörü Zeynep Çulha, "Ortak özellikleri sergide görülecek bütün eserler aslında antik hayatın araç, gereçleri... Sergide yer alan eserlerin hepsi de gündelik hayatta ilgili özel parçalar" diyor. 'Toprağın Mirası' 31 Ekim'e kadar İstanbul Rezan Has Müzesi’nde açık kalacak.