Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece de Bursa’da ‘Vefatının 100. Yılında 2. Abdülhamid Han’ adlı bir program yapıldı. Yıldırım Belediyesi’nce Hikmet Genç’in moderatörlüğünde tertiplenen programda, yazarımız Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu konuştu. Prof. Dr. Ekinci, Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinin dünya tarihi için bir dönüm noktası olduğunu kaydederek “Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilme sebebi, onun yeni dünya düzenine aykırı bir zat olmasıydı. Abdülhamid Han, eski devrin yani Osmanlı ruhunun adamıdır. Global sermayenin kurduğu yeni dünya düzeninde böyle bir zata yer yoktu” dedi.