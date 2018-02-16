Bir kadının, korkunç bir varlıkla yaşandığı romantik hikâyeye odaklanılan filmde; Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones ve Michael Stuhlbarg rol alıyor. Soğuk savaş devrinin Amerika’sında geçen filmin hikâyesi şöyle: Elisa, gizli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan dilsiz bir kızdır. Ancak bir gün devletin yaptığı gizli deneyi keşfedince, hayatında inanılmaz değişiklikler meydana gelir. Suda hapsedilen bir yaratığın acımasız deneyde kullanıldığını gören Elisa, onunla irtibat kurar. İki farklı canlının arasındaki bu irtibat giderek enteresanlaşarak, duygusal bir bağa dönüşür. Elisa, sevdiği canlının ordu tarafından ortadan kaldırılacağını öğrenince, zorlu bir mücadeleye girişir.
Korkunç bir varlığa âşık olunur mu hiç!
16.02.2018 - 07:33 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta hikâye anlatıcı yönetmen Guillermo del Toro, ‘Suyun Sesi’nde canavar film geleneğine bambaşka bir boyut kazandırıyor.
Etiketler : suyun sesi,
544043 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544043.aspx
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